"Monete eterne, solitudini e deserti al di fuori". Il cortocircuito di Borghi dopo il discorso di Draghi

Dopo le parole anti sovraniste del premier, il deputato leghista ha affidato a twitter alcuni commenti: "La ribellione contro l'UE arriverà alla prima tassa e Draghi lo sa. Direi che gli interessi sono allineati"

Il diavolo e l'acqua santa. Deve sentirsi un po' il diavolo, Claudio Borghi, se è vero che per lui Mario Draghi è una specie di "sacerdote dell'Eurismo", inteso come religione che non mette in discussione la validità della moneta unica nel tempo e nello spazio. I commenti - a poche ore dal voto di fiducia - li ha affidati a twitter, dove ha trovato lo spazio di sfogarsi dopo il discorso dell'ex presidente della Bce, questa mattina in Senato. Un discorso che - se ce ne fosse stato bisogno - non lascia spazio a fraintendimenti: il governo sarà atlantista, europeista, anti sovranista e l'euro non sarà mai messo in discussione, perché "irreversibile". Parole che, alle orecchie di Borghi, devono essere risuonate mistiche. A giudicare dai suoi tweet.

Pubblicità

Non chiedetemi di commentare oltre il discorso di #Draghi in #Senato.

La fine del degrado e il ritorno al rispetto per le Istituzioni passa anche per la forma. Quello che devo dirgli come vostro rappresentante lo dirò dal mio posto a @Montecitorio — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) February 17, 2021

E come no!

Pure conte con una maggioranza populista e cinque anni davanti esordì come priorità con il famoso "completamento dell'unione bancaria".

La ribellione contro l'UE arriverà alla prima tassa e Draghi lo sa. Direi che gli interessi sono allineati. — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) February 17, 2021

Perfetto Salvini a Sky. Non esiste uno di quelli che hanno perso il lavoro e che aspettano di poter ritornare a vivere che abbia come priorità il dissertare sull'eternità o meno dell'euro. A noi interessa dare risposte concrete a tutte le persone che sono in difficoltà. #Draghi — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) February 17, 2021

beh se per lui cedere sovranità significa l'unica cosa che che ha detto, ovvero bilancio comune, altro non è che il metodo veloce per far scappare la Germania che non ci pensa nemmeno di far partire un sistema di trasferimenti interni.

Quello va benissimo. Mancano punti concreti — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) February 17, 2021

Nelle repliche dovremo giocoforza domandare di entrare un po' di più nel dettaglio. Non una parola sul MES, non una parola sulle tasse sulla casa, non una parola sulle pensioni.

Assumo che il non averli nominati significhi che di quel che non si è detto non se ne parla. #Senato — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) February 17, 2021

Al netto delle prevedibili parentesi euro religiose che tanto non hanno alcun effetto pratico su quanto questo governo deve e può fare il discorso di Draghi, se pur lontano dai deliri di conte, lascia molti punti vaghi. Mi aspettavo aspetti assai più puntuali da chi ha poco tempo — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) February 17, 2021