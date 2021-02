La maieutica di Mattarella. Ma quale notaio. E' pronto a intervenire

Roma. La più grande stupidaggine è dire che è un notaio. E’ l’unico capace di essere lontano e vicino nello stesso tempo, non auspica l’intervento ma non si sottrae perché “quando si fa quel che si può si fa anche quello che si deve”. Solo i tontoloni possono credere che Sergio Mattarella offra tempo per prendere tempo. Oggi aspetta al Quirinale l’esploratore Roberto Fico, perché crede ancora nella maieutica, ma non significa che lascerà un paese senza testa. Deciderà. Si è sempre dato come regola quella di non invadere i campi ma non sopporta chi invade il suo.

