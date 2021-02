Dopo Confindustria, ecco l'America: la ministra di Biden telefona a Gualtieri

Contatto tra Janet Yellen, responsabile del Tesoro, e il titolare del Mef: una blindatura in piena crisi di governo

Dopo Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ecco gli americani. Janet Yellen, nominata dal presidente eletto Joe Biden a guidare il Dipartimento del Tesoro, ha chiamato oggi Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia italiana.

Una telefonata non banale e densa di significati politici. Una doppia blindatura per il numero uno di via XX Settembre, soprattutto in queste ore. Con una crisi di governo in atto e voci, più o meno veritiere, su una possibile sostituzione di Gualtieri, finito nel mirino di Matteo Renzi.

E dunque come sempre succede in questi casi (chi si dimentica del Giuseppi di trumpiana memoria?) a porre la parola fine, almeno per il caso di Gualtieri, è arrivata l'America. E così il ministro dell'Economia del Conte Bis e più saldo di un possibile Conte ter.