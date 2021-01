Nobili (Iv): "Governo di unità nazionale. Anche con Salvini"

“Giuseppe Conte mi fa venire in mente la canzone di Giorgio Gaber, il conformista che si sente progressista, socialista, liberista, nazista, animalista…”, il deputato di Iv Luciano Nobili non ha perso il sense of humour nonostante tutto, e così si concede una chiacchierata con il Foglio al termine dei lavori di commissione sul dossier Alitalia. “Sono intervenuto da relatore di maggioranza anche se la maggioranza non c’è più”, riflette Nobili ad alta voce.

Pubblicità

Pubblicità