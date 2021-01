"Vita, famiglia, libertà di educazione". I paletti dell'Udc a Conte

La senatrice Paola Binetti conferma che il suo partito non voterà la fiducia al governo. Le cose potrebbero cambiare se "su capisaldi, principi, obiettivi" Conte rispettasse l'identità dell'Udc

Paola Binetti, senatrice dell'Udc, conferma che lei e il suo partito non voteranno la fiducia al governo domani. Non esclude, tuttavia, che nei prossimi giorni la situazione possa cambiare. Conferma, dunque, che si attendono le successive mosse di Conte, in attesa di vedere "cosa si costituirà, su quali capisaldi, quali principi, quali obiettivi" e che è necessario venga rispettata l'identità dell'Udc. E non nasconde le difficoltà che porrebbe a lei e all'Udc votare, ad esempio, una legge come quella contro l'omotransfobia, a prima firma Alessandro Zan.