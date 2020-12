"Sono la Kamala bianca". Così Paola De Micheli prova a resistere e a darsi forza

"Sono la Kamala bianca". Della via Emilia, d’Italia, del Pd, del governo? Questo non interessa. Da un po’ di tempo, quando perde la pazienza o per darsi forza davanti alle indiscrezioni dei giornali che la danno fuori dal governo, Paola De Micheli ripete questa battuta: si paragona alla vice del presidente Joe Biden, senatrice democratica, madre giamaicana e padre indo-americano. Un simbolo: Kamala.

