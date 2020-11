Baudo: "Grillo vuole ritrovare il tempo in cui faceva ridere, in tv va a caccia di se stesso"

L'agente di Beppe Grillo conferma la trattativa per un programma in tv. Pippo Baudo lo scoprì trent'anni fa: "Gli auguro di ritrovare il pubblico. Spero ci riesca. Ma nella vita purtroppo non esiste un tasto rewind"

“Vorrebbe ritrovare il tempo in cui faceva ridere, andando a caccia di se stesso. Lo capisco”. La politica l’ha stufato. Immalinconito, dicono. Assieme alle dolorose vicende famigliari. Anche gli amici e i collaboratori lo descrivono addirittura disperato. Ci sono scelte che sanno di malessere più che di essere? “Non saprei, ma me lo immagino Beppe Grillo. Mi sembra di vederlo. Prima della politica è stato un grande comico, nel paese delle risate. Ma guardate che nella vita non si torna indietro facilmente”. Il tempo passa, dice Pippo Baudo. Ci si trasforma. Le esperienze fatte, le cose dette, i vaffanculo scagliati, segnano. La politica ha cambiato non solo l’umore ma anche la natura di Grillo? “E’ una ganga che forse non è più possibile separare, anche se spero nel contrario”.

