Grillo lavora al gran ritorno in tv nel 2021: "Contatti già avviati per un programma"

Beppe Grillo vuole tornare dove tutto iniziò: in televisione. Per fare ciò che gli riesce meglio: il comico. E lo sta confessando agli amici, e non solo a loro. E’ più di un desiderio. Anche in questi giorni in cui le cronache si occupano di un altro Grillo: Ciro, suo figlio. “Sì voglio tornare in tv. Ma niente Rai: lì per me la porta è sbarrata. Incredibile, eh. Oltre al danno, la beffa”, si sfoga il Garante del M5s riferendosi alla maledizione di Viale Mazzini. Da epurato a leader in palinsesto con un conflitto d’interessi: sarebbe un caso. E quindi sta guardando altrove.

