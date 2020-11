Conte: "Italia divisa in 3 aree in base allo scenario di rischio". Coprifuoco alle 21

In mattinata l'incontro della maggioranza con regioni ed enti locali. I centri commerciali resteranno chiusi nel weekend

Cosa ha detto Conte alla Camera

Il premier Conte è intervenuto quest'oggi alla Camera. Nel pomeriggio andrà al Senato (alle 17), per illustrare le novità che dovrebbero confluire nel dpcm. "Ascolterò con la massima attenzione le diverse posizioni che emergeranno dal dibattito e preannuncio sin d’ora la disponibilità ad accogliere i rilievi, le osservazioni contenute nelle risoluzioni che verranno approvate alla Camera e al Senato", ha detto Conte, che ha anche ringraziato i presidenti di Camera e Senato per avergli permesso di anticipare l'intervento in Parlamento, originariamente in programma per mercoledì. Il presidente del Consiglio ha annunciato come la "strategia di intervento sarà modulata in base alle differenti criticità evidenziate nei territori e agli scenari di rischio". "In questo momento non stiamo subendo una insostenibile pressione nei reparti di terapia intensiva", ha ribadito Conte. Ma "secondo i parametri stabiliti dall'Iss il quadro epidemiologico descritto è in fase di transizione verso lo scenario 4. Un quadro epidemiologico diffusamente grave con specificità in alcune regioni e province autonome. L'aumento rapido dell'incidenza è coerente con l'aumento dell'Rt nazionale. In alcune regioni il dato risulta superiore alla media nazionale. Esiste un'alta probabilità che alcune regioni superino la soglia critica in termini di terapie intensive e sub-intensive nel prossimo mese". Di fatto, quindi, la struttura di prevenzione redatta dall'Iss con Ministero della Salute e condiviso con la Conferenza delle regioni, "ci impone di intervenire in modo molto più mirato, di restringere e allentare le misure a livello territoriale, sulla base delle soglie di criticità. A tal fine, il prossimo dpcm individuerà 3 aree in base al livello di rischio", ha aggiunto Conte.

Coprifuoco in tutta Italia alle 21

Di certo c'è che oggi il governo non licenzierà nessun dpcm. Il nuovo decreto dovrebbe arrivare nella giornata di domani e sui dettagli dell'ulteriore stretta è in corso un'interlocuzione con regioni ed enti locali sin da questa mattina, quando il premier Giuseppe Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro per le autonomie Francesco Boccia si sono visti con governatori e sindaci in videoconferenza. L'obiettivo è garantire un'uniformità a livello nazionale che permetta a territori circoscritti o a singole regioni di inasprire le misure di contenimento del rischio.

Nelle scorse ore si era parlato di un coprifuoco in tutta Italia alle 18, ma secondo quanto è filtrato dalla riunione con i presidenti di regione, il governo è orientato a chiudere tutto alle 21: orario oltre il quale sarà concesso spostarsi solo muniti di autocertificazione che attesti comprovate motivazioni lavorative, scolastiche o di urgenza. Un'ulteriore stretta sarebbe il divieto di spostamento da e verso le regioni più a rischio (ma per capire quali bisognerà aspettare le prossime ore). Mentre è sicura la chiusura dei centri commerciali nel weekend. Così come dei musei, che avevano resistito al blocco delle attività negli altri luoghi della cultura come cinema e teatri. Previsto anche l'allargamento della didattica a distanza per tutte le scuole secondarie. "sperando che sia una misura ben temporanea.", come ha ricordato Conte in aula alla Camera. La capienza del trasporto pubblico locale si ridurrà: il limite di affollamento sui mezzi scende al 50 per cento (attualmente è l'80 per cento).