Nuovo Dpcm, l'informativa di Conte alla Camera. Gimbe: "Subito un lockdown di 28 giorni"

In aula a Montecitorio, il punto del premier sulle nuove misure anti Covid-19. La fondazione presieduta da Cartabellotta: "L'epidemia oramai è fuori controllo"

Questa mattina il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha svolto un'informativa alla Camera sui contenuti del nuovo Dpcm recante ulteriori misure per contrastare l'epidemia da COVID-19. Alle 12.30 sarà in Senato. "L'impegno del governo si dispiega sin dall'inizio della pandemia, anche in sede Ue. Senza una risposta coordinata dell'Europa e sul piano globale nessuno Stato può superare la crisi sia sul piano sanitario che economico", ha spiegato il premier in uno dei passaggi chiave dell'intervento. "Tutti i governi Ue con i loro meriti e demeriti, e ciò riguarda anche il nostro governo, sono stati costretti a fare un passo indietro. La scorsa settimana il presidente Mattarella ci ha ricordato che tutte le articolazioni dell'ordinamento democratico sanno di dover operare sempre con spirito di unità e coesione. Questo, se mi permettete, è davvero il momento di restare uniti", ha aggiunto. Conte ha anche ricordato come le misure introdotte dal nuovo dpcm servano a mitigare la curva del contagio in un momento come questo in cui i nuovi casi raddoppiano ogni 10 giorni.

Fondazione Gimbe: "Epidemia fuori controllo, serve lockdown totale di 28 giorni"

La fondazione Gimbe ha pubblicato un'analisi sull'andamento dell'epidemia nella settimana dal 21 al 27 ottobre. In questo intervallo i decessi sono aumentati del 108 per cento (da 459 a 995), gli attualmente positivi di 112 mila nuovi casi (un incremento dell'89 per cento), i ricoverati con sintomi sono cresciuti di 5550 unità e quelli in terapia intensiva di 541 unità (più 66 per cento). Dati che secondo Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, "documentano il crollo definitivo dell’argine territoriale del testing & tracing" al punto che sempre secondo Cartabellotta "in alcune aree del Paese non è più procrastinabile il lockdown totale per arginare il contagio diffuso e ridurre la pressione sugli ospedali”. La fondazione considera non sufficienti ai fini dell'abbassamento della curva le misure introdotte dal governo con l'ultimo dpcm, perché ridurrebbero il valore di Rt al massimo del 25 per cento. "Senza immediate chiusure in tutte le zone più a rischio, serviranno a breve almeno 4 settimane di lockdown nazionale per abbattere la curva dei contagi e permettere di assistere i pazienti in ospedale, al fine di evitare una catastrofe sanitaria peggiore della prima ondata. Perché questa volta, oltre al dilagare dei contagi anche nelle regioni del Sud, meno attrezzate dal punto di vista sanitario, abbiamo davanti quasi 5 mesi di stagione invernale con l’influenza in arrivo”, ha spiegato ancora Cartabellotta.