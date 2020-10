Cosa sta succedendo nella regione e perché la Lega è andata in tilt. Tutto quello che c'è da sapere, in breve

Salvini, tra Fontana e il coprifuoco. Cosa succede in Lombardia

In cinque minuti

Con un'ordinanza del ministero della Salute e della regione, è stato istituito un coprifuoco in Lombardia, da giovedì 22 ottobre, dalle 23 di sera alle 5 di mattina. Una misura che, nelle intenzioni del presidente della regione, dovrebbe servire a evitare un lockdown dalle proporzioni e dall'impatto ben peggiori. Che cosa sta succedendo nella regione e perché la Lega è andata in tilt. Chi l'ha spuntata tra Matteo Salvini e Attilio Fontana? Tutto quello che c'è da sapere, raccontato in meno di cinque minuti

