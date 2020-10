La De Micheli conferma l'80 per cento di capienza e apre all'accordo coi bus privati

Alla fine la strada obbligata la si dovrà percorrere, anche se impone di mettere mano al portafogli. Ma del resto, i costi in termini di contagi e di paranoie connesse rischiavano di essere più imponenti dei circa 500 milioni che ora Paola De Micheli dovrà sborsare: “Ma ho già parlato col ministro Gualtieri, e i soldi ci sono”, ha detto la titolare dei Trasporti, ieri, durante la riunione in videoconferenza che ha tenuto coi tecnici di Porta Pia e di Viale Trastevere, per porre fine a rimpalli di responsabilità con la collega di governo Lucia Azzolina, e anche per tranquillizzare gli assessori regionali competenti e le associazioni di categoria, presenti pure loro all’incontro. E del resto servirà, quel mezzo miliardo, a fare in modo che non si abbassi – almeno per ora, almeno finché la pandemia non dovesse imporre altri sacrifici – la soglia dell’80 per cento di capienza dei mezzi di trasporto indicato dal Cts, e dalla ministra stessa, a fine agosto.

Pubblicità

Pubblicità