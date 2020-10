Il passo di Calenda per evitare il metodo Giletti

Calenda vuole diventare sindaco di Roma, dunque vuole essere eletto. Per essere eletto sono necessarie qualità che sono in pieno possesso di un candidato come lui, poi ci vogliono i voti che quelle qualità riconoscono, che scommettono sul candidato. Anche questo è strettamente necessario, e Calenda immagino lo sappia. Ha ordinato pare due sondaggi, quanto prendo se il Pd mi sostiene, quanto prendo se mi candido contro tutto e contro tutti. In effetti, forse è vero che Calenda, se si candidi da solo, può far perdere il candidato del centrosinistra alla successione della bambolina, che arriverebbe terza dopo centrosinistra e centrodestra, si spera. Scalfarotto doveva far perdere Emiliano in Puglia, e vincere Fitto, ma non è successo, nessuno è perfetto. Nel caso di Calenda però va’ a sapere.

