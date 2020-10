Di Maio fa festa a Matera per le comunali. Ma il M5s alle amministrative ha preso il 6%

I sindaci grillini si fermano a 2, cinque anni erano 6. E dove i pentastellati entrano in maggioranza hanno percentuali molto basse

C'è davvero da festeggiare nel M5s per come sono andate le comunali? Per Luigi Di Maio sì. Tanto che il ministro degli Esteri ed ex (?) capo politico dei grillini ha lanciato per sabato prossimo un grande evento a Matera (dove ha vinto il sindaco Domenico Bennardi). "Per festeggiare questa lunga cavalcata, fatta di fatica e sudore, ma che ci ha regalato tante gioie". Un appuntamento - con mascherina e distanziamento - a cui parteciperanno "membri di governo, parlamentari, consiglieri regionali e comunali, sindaci e tanta gente che crede nel MoVimento, che vuole continuare a spendersi per l’Italia".

Ma come sono andate - al netto del successo del referendum - le ultime elezioni per il M5s. I dati sono disarmanti, a leggerli bene, rispetto alla tornata precedente.

Il MoVimento 5 Stelle nel 2020 ha certificato 99 liste elettorali per le elezioni comunali da tenere in autunno, su un totale di 1076 Comuni che andavano al voto (9,2%). Nel 2015, si era presentato in 147 Comuni su 1060 che andavano al voto (13,87%).

In termini percentuali, la lista del M5s ha raccolto globalmente il 6,06%, al netto dei risultati delle liste presentate in Sardegna che andranno al voto a fine mese e dei due Comuni di Tremestieri Etneo e Vittoria in Sicilia che andranno al voto a Novembre, eleggendo in totale 70 Consiglieri Comunali.

Sui 94 Comuni considerati, inoltre, 71 comuni non hanno superato il 10%, solo 11 hanno superato la soglia del 10%, mentre solo 2 hanno superato il 20%.

Il MoVimento 5 Stelle ha portato a casa solo 6 ballottaggi al primo turno, più un apparentamento al secondo turno, pur presentandosi in coalizione in 23 Comuni.

Di queste coalizioni, 9 erano con partiti tradizionali. I Comuni vinti andando in coalizione con i partiti tradizionali sono stati 8.

Il numero di sindaci eletti in totale è stato pari a 9 sindaci nelle ultime elezioni di settembre e Ottobre, ma solo 2 a Termini Imerese (Maria Terranova) e a Matera (Domenico Bennardi) sono del MoVimento, gli altri 7 no.

Nel 2015 il MoVimento 5 Stelle, correndo da solo, aveva eletti 6 Sindaci 5 stelle. Di quei 6 Comuni, nessuno di quelli che è andato al voto ha riconfermato l’amministrazione 5 Stelle uscente. Con questa contrazione di voti in generale, anche dove vince, il Movimento è marginale all'interna della maggioranza di cui fa parte. A Faenza il MoVimento entra in maggioranza con il 4,46% in una coalizione da 60,5%. A Cascina 6,45% su 55,64%. A Caivano 4,47% su 53,64%. A Giugliano in Campania 6,12% su 33,79%. In questi Comuni sono stati eletti al massimo 4 Consiglieri Comunali. Negli anni scorsi il MoVimento 5 Stelle era in grado di eleggere lo stesso numero di Consiglieri stando all’opposizione.