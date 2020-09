Ci mancava solo Di Battista insegnante di giornalismo

L'ex deputato, in perenne attesa di diventare qualcosa, terrà un workshop per aspiranti cronisti organizzati dalla testata Tpi su come realizzare reportage all'estero

Nell’attesa di diventare il leader del Movimento 5 stelle, o di quel che ne rimarrà, Alessandro Di Battista sale in cattedra: farà l’insegnante di giornalismo. La prossima settimana l’ex deputato romano terrà un breve corso, della durata di due ore e mezza, a favore di aspiranti cronisti e semplici curiosi all’interno di un workshop organizzato dalla testata Tpi. Morto Ryszard Kapuściński e forse non sentitosi all’altezza Bernardo Valli, tocca al giovane pentastellato spiegare alla platea come si raccontano i conflitti e gli splendori del mondo. Al centro della sua lectio ci saranno infatti nientepopodimeno che “le linee guida per la realizzazione di un reportage all’estero”.

