Nemmeno Ebay crede più alle balle di Grillo

Il gigante dell'e-commerce ha cancellato il profilo del fondatore M5s dopo che aveva messo in vendita una pietra pomice. Ragioni per non dare seguito alle sue provocazioni

Per uno come Beppe Grillo, leader di un movimento che ha fatto delle epurazioni il suo totem, essere a sua volta espulso da una piattaforma come Ebay, il Rousseau delle compravendite in uno vale uno ma ogni cosa ha un suo prezzo, è una sorta di anatema finale, vaffa di rinculo e sberleffo buffo. Qualche giorno fa il comico aveva pensato fosse così divertente raccogliere una pietra pomice dalla spiaggia di Marina di Bibona e confezionare un video in cui annunciava di voler mettere all'asta sulla piattaforma di e-commerce quella "pietra filosofale smerigliatrice dell'elevato", che serve "a smerigliare il cervello dalla stupidità umana", al prezzo di 1000 euro, "meno non posso fare".

E davvero se seguivi il link sotto al video venivi reindirizzato al profilo Ebay dell'Elevatissimo, che ha raccolto, nelle ore immediatamente successive all'annuncio, un tasso di visite di centinaia di click al minuto. Solo che il gigante delle vendite non è amministrato con le logiche sbracate del talk show e di chi si ostina a dare una veste di intellegibilità a gag fruste senza più alcun tempo comico. Così, senza troppo rimuginare, ha preso il profilo di Grillo e lo ha cancellato con una decisione "inappellabile", eliminando l'articolo messo all'asta.

"Dopo aver esaminato le attività correlate al tuo account abbiamo deciso di sospenderlo in quanto riteniamo che tali attività costituiscono un rischio per la community di eBay. Non abbiamo preso questa decisione con leggerezza. È tuttavia nostra priorità garantire un mercato affidabile in cui persone da tutto il mondo possano acquistare e vendere in sicurezza. Questa sospensione è permanente, per cui non potrai più prendere parte ad attività di acquisto o di vendita su eBay in futuro. Qualsiasi altro account in tuo possesso o associato a questo account sarà inoltre sospeso", si legge nella comunicazione inviata a Grillo che lo stesso fondatore dei 5 stelle ha deciso di rendere pubblica.

C'è chi ritiene che le opinioni di Grillo siano meritevoli di essere rappresentate nei consessi ufficiali quali gli eventi organizzati alla presenza del presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Ma poi lui si presenta e dice che "la democrazia rappresentativa non mi piace", gettando nell'imbarazzo coloro che si sono mobilitati per averlo tra loro. La vicenda Ebay però dimostra che si può agire in un altro modo: prendere Grillo per quello che è, avendo il coraggio di non sottoporsi alle sue provocazioni. Cancellandolo.