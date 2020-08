Così Di Maio si sta trasformando in Gianfranco Fini

Ministro degli Esteri, ha iniziato come vicepremier. Era il leader del partito, ma è entrato in conflitto con i “colonnelli”. Abbronzatura estrema, riga di lato, cravatta azzurra. E una compagna bionda, con la quale è stato paparazzato durante le vacanze in barca. Luigi Di Maio è “l'erede” di Gianfranco Fini. Sarà felice papà Antonio, che negli anni Ottanta e Novanta ha tentato più volte di entrare nel consiglio comunale di Pomigliano con il Msi, senza riuscirci.