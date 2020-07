L'assessore al Welfare di Zingaretti si iscrive a un concorso regionale della Asl

Ricorda un po' quei deputati grilli che incerti sul loro futuro qualche mese va avevano pensato bene di iscriversi al concorso per consigliere parlamentare prima che la polemica, e l'inopportunità, li costringesse a rinunciare. Chissà se anche lei alla fine desisterà o ci proverà fino in fondo. Il fatto è questo: Alessandra Troncarelli, trentatreenne assessore regionale al Welfare del Lazio (pd), si è iscritta al concorso regionale per assistente amministrativo alla Asl di Viterbo (candidato numero 1224, come si...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.