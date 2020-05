Basta privilegi, tutti in Aula! Così gli anticasta mettono a rischio il Parlamento

E il 6 maggio, terzo giorno ufficiale della Fase 2, la Camera dei deputati tornò a essere piena. No, non è un miracolo, i deputati di maggioranza e opposizioni non si sono materializzati improvvisamente sui banchi di Montecitorio con le loro mascherine (ma inevitabilmente senza mantenere il distanziamento sociale). È solo il risultato, l'ennesimo, dell'antipolitica che in questi anni ha caratterizzato gran parte del nostro dibattito pubblico. Deputati e senatori sono “casta” e, in quanto tale, non possono assolutamente godere del “privilegio” di restare a casa. Così tutti in Aula per votare il decreto sull'emergenza coronavirus e assistere all'informativa del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. La sicurezza, il diritto alla salute non contano. Se domani, poi, ci si ritroverà con una Parlamento dimezzato dai contagi e impossibilità a garantire la propria funzione legislativa, sapremo chi ringraziare.

Di fronte a questa foto, scattata in questo istante, due reazioni possibili. La prima: vergogna, i deputati non rispettano il distanziamento. La seconda: vergogna, in nome della lotta contro i privilegi (tutti in Aula!!) il Parlamento è stato messo a rischio. Io scelgo la seconda pic.twitter.com/xeXfW7ZXXZ May 6, 2020