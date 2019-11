“L'ottimismo è il motore del futuro”

L'ex governatore della regione Lombardia, Roberto Maroni, alla Festa del Foglio di Firenze: “Nonostante la pioggia, nonostante il governo, nonostante la politica italiana bisogna essere ottimisti perché l'ottimismo è il motore che serve per arrivare al futuro. Per immaginare un futuro migliore. Bisogna esserlo perché altrimenti finisce tutto. Bisogna essere ottimisti 'a prescindere' come direbbe Totò. Ottimismo vuol dire che cosa possiamo fare e vogliamo fare. Poi però bisogna passare alle azioni concrete, altrimenti l'ottimismo rimane uno stato d'animo”.