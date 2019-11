Anno bisesto, anno funesto

L’anno che sta arrivando sarà bisestile. Nella tradizione popolare l’anno bisesto è un anno funesto. Perché? Perché febbraio, per i romani, era il mese dei morti. E quindi un giorno in più (il 29 febbraio appunto) allunga l’agonia. Da qui tutti i proverbi popolari. Proverbi che certo non rendono onore al povero anno bisestile, ma che questa volta probabilmente ci azzeccano. Nel senso che il 2020 potrebbe essere l’anno funesto della sinistra. Oddio, definire “sinistra” quell’area politica affollata di partiti...

