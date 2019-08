Quello che ha detto Di Maio ai suoi parlamentari

“Sarà Giuseppe Conte a fare comunicazioni alle Camere. Dirà ciò che abbiamo fatto e ciò che si potrebbe ancora fare, e su questo si porrà la fiducia. E a quel punto sarà la Lega a dire perché non concedere una fiducia che quello stesso partito ha votato due settimane prima, in occasione del decreto sicurezza bis”. Sono queste le informazioni comunicate stamane da Luigi Di Maio ai suoi parlamentari, riuniti in assemblea a Montecitorio. “Salvini ha tradito”, ha scandito il vicepremier grillino “Ha tradito non solo noi, ma anche le speranze di tanti leghisti, elettori e parlamentari. Noi del M5S avevamo dato fiducia non tanto a lui, ma al fatto che il capo della Lega avesse sottoscritto un contratto. E invece non lo ha rispettato”. Questione di cinismo? “Nessuno mi convincerà mai che per fare politica devi essere malvagio, scorretto o pezzo di m...”, ha rilanciato Di Maio. In attesa che si pronuncino anche gli altri parlamentari, Di Maio ha lanciato un messaggio indiretto anche a Forza Italia. “Berlusconi, siglando un patto con Salvini, garantirà solo i big del partito. E nel frattempo Salvini svenderà la Lega a Berlusconi”.