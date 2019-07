Così il patto Lega M5s ha cambiato la legge che proibiva ai partiti di ricevere donazioni straniere

A due giorni dalla pubblicazione da parte di BuzzFeed dell'audio con il presunto tentativo di Gianluca Savoini, un collaboratore del vicepremier Matteo Salvini, di ottenere dalla Russia fondi illegali per la campagna anti europeista della Lega, è emersa una interessante novità: negli scorsi mesi, la Lega ha prima tentato di modificare e poi davvero modificato la legge che proibisce ai partiti di ricevere donazioni straniere. Per fare chiarezza occorre ricostruire una sorta di “linea del tempo” che metta in fila gli intricati eventi di quello che ha iniziato ad essere definito il “caso Metropol”. Seguiteci.