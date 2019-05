“E’ ora di svegliare i sonnambuli d’Italia”, dice Gentiloni

Paolo Gentiloni è un uomo misurato e probabilmente non riassumerebbe mai il suo pensiero nel modo grezzo con cui lo stiamo per fare noi. Ma dopo un’ora di conversazione a Roma, nel suo ufficio a due passi da via del Corso, la sintesi forse più efficace per mettere a fuoco una delle molte preoccupazioni relative alla complicata fase politica che sta vivendo l’Italia potrebbe coincidere con la famosa espressione utilizzata da Lenin per descrivere quegli occidentali che sostenevano le sorti...

