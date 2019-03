La scelta di Zingaretti di non essere un leader è a rischio flip-flop

Nicola Zingaretti, congratulazioni e buon lavoro, si è presentato come uno che non è un “capo” bensì il leader di una comunità. Per la parola capo ho un debole, ho spesso detto che l’unica carica istituzionale alla quale aspiravo, eventualmente, era quella di capo della polizia, il signor capo della polizia, mi suona bene, è spagnolesco. Nessuno me l’ha proposta, quella carica, e alla fine mi sono rassegnato. “Leader di una comunità” è formula che non fa per me, ma...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.