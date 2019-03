L'asse tra Lega e M5s per spingere Salvini contro la Banca d’Italia

Roma. Ci sono circostanze in cui, per mettere in subbuglio gli equilibri di un partito, o di un governo, bastano poche righe. Claudio Borghi, per rivendicare allo stato il diritto di proprietà sull’oro custodito da Banca d’Italia, ne ha scritte appena dieci. E sono state sufficienti per minare, in modo forse irreversibile, i suoi rapporti coi vertici della Lega. La proposta di legge per ridefinire la proprietà delle riserve auree di Palazzo Koch – a prima firma dello stesso Borghi...

