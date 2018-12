Nannicini ci spiega perché con i 5 Stelle non ci si va neanche a cena

Roma. “Io dico da marzo che il congresso andava fatto dopo le europee, per prenderci il tempo di lavorare tutti insieme sul rilancio del Pd, oppure andava fatto subito, già a settembre, per fare chiarezza”, dice al Foglio il senatore Tommaso Nannicini, che non apprezza per nulla la proposta di chi, come Carlo Calenda (intervista a Repubblica di ieri), chiede di rinviare il congresso. “Si è scelto una via di mezzo, ma ormai è inutile piangere sul latte versato. E...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.