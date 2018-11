L’hanno buttata in politica da subito, il Truce e Mr Ping. E non hanno mai cambiato idea. Non è solo ricerca demagogica del consenso, una cosa che si vede a occhio nudo e fruttifica, è anche altro, è appunto spirito manovriero. Più abile e pericoloso del suo omologo vice “bone china”, il Truce ha detto un paio di giorni fa: “L’Italia sta bene”. Faccia tosta, certo, ma anche un segnale. Sanno che possono continuare a buttarla in politica. Sanno che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.