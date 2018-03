Il modello di una città dimessa

Inizialmente a Roma gli assessori della giunta Raggi che uno alla volta si dimettevano o venivano defenestrati erano paragonati ai dieci piccoli indiani di Agatha Christie. Purtroppo non si può fare più, perché hanno abbondantemente superato la decina e, oramai, si è perso il conto. L’ultimo – almeno fino al momento in cui questo giornale va in stampa – è l’assessore al Commercio Adriano Meloni, che in maniera “spontanea” ha deciso di dimettersi dopo un incontro con il sindaco Virginia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.