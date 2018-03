La bolla dell'"emergenza fascista"

Il fascismo alla fine non va oltre il punto percentuale. CasaPound e Forza Nuova da oggi tornano da dove sono venute, le catacombe, da cui erano uscite grazie a una campagna mediatica che le ha portate in palmo di mano, per farne la nemesi ideale. Il “pericolo nero” era tale soltanto visto dalla bolla dell’emergenza razzista. Non hanno fatto altro, per mesi. Il primo è stato un bagnino di Chioggia, indagato per apologia di fascismo. La Repubblica ha poi organizzato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.