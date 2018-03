Come salvarsi dal partito dell'altra nazione

Il fuoco si fa con la legna che c’è e anche se la legna stavolta è decisamente marcia bisogna provare a capire come ci si può riscaldare dopo il risultato gelido, glaciale, che domenica scorsa gli elettori hanno regalato all’Italia. Politicamente, i numeri sono evidenti, chiari, schiaccianti e clamorosi. Si pensava – e questo giornale, come è noto, se lo augurava – di ritrovarci il 5 marzo con un’allegra instabilità governata in un modo o in un altro dal Partito...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.