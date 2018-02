All'armi siamo stufi

La signora Meloni dice in tv che si è rotta le palle, e ha ragione. Le chiedono sempre dell’antifascismo, le faccette rosa del giornalismo banale, e lei non vuole essere incollata con banale e micragnosa insistenza, nata com’è nel 1977, ai cliché dei commentatori più pigri. E insensati, aggiungo io. L’antifascismo è un fatto storico, e una cultura o ideologia. Come fatto è all’origine di tutto, la Repubblica italiana, l’Europa rinata dalle ceneri del nazismo, il tutto con l’aiuto di...

