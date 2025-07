Gergiev a Caserta, un'iniziativa ignorante o arrogante

Valerij Gergiev è un propagandista della guerra all'Ucraina. Appellarsi alla distinzione fra il talento artistico e la bassezza civile è senz'altro un errore, e l'annullamento del concerto è una toppa inevitabile. Sì, direi lo stesso se si trattasse di un aperto sostenitore della "guerra a Gaza"

Non c’era bisogno che lo dicesse Julija Naval’naja, ma è stato importante che l’abbia detto. Valerij Gergiev è un propagandista della guerra all’Ucraina. Mercenari a parte, qualcuno ha generosamente difeso la scelta di ospitare Gergiev in Italia – alla Reggia di Caserta, peraltro, in un’“Estate da Re” – in nome della distinzione fra il talento artistico e la bassezza civile. Penso senz’altro che sia un errore. Si può decidere di ascoltare Gergiev, se si ha un orecchio capace di apprezzare una differenza di direzione della Sinfonia n. 5 in Mi minore Op. 64 di Pëtr Il’ic Ciajkovskij. Ma non ora, non qui. L’annullamento del concerto a Caserta è la toppa inevitabile a una iniziativa o ignorante o arrogante.



C’è un codicillo di supposta par condicio. Avversereste con altrettanta convinzione l’esibizione di un musicista israeliano? La mia risposta è: certamente sì, se il musicista, qualunque sia il suo talento, fosse un aperto sostenitore della conduzione della cosiddetta guerra a Gaza. Senza alcun dubbio.