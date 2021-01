L'onore di votare come Liliana Segre

Nemmeno il viaggio romano “misto di senso del dovere e di indignazione civile” della senatrice a vita sembrerebbe bastare a Renzi e colleghi per motivare un voto di fiducia



Pubblicità

Che Italia viva avesse un solo modo, e pressoché obbligato, per rattoppare la cosa – votare per il governo gratis, restandone fuori – era troppo evidente perché venisse riconosciuto dagli interessati. Assicurare il voto favorevole a prossimi provvedimenti governativi – ristori, scostamento – è un’ulteriore bizzarria, quando si creda, o si finga di credere, che il governo non ottenga la maggioranza e dunque non arrivi a vararli, quei provvedimenti. E’ vera per tutti, e non solo per Renzi e i suoi, l’attitudine che si definisce capricciosamente infantile, benché i capricci dei bambini siano in genere più motivati e meno vanesii, a pronunciare frasi ultimative e restarne sequestrati: “Il Mes, mai”, “con Renzi, mai più”, salve prescrizioni improvvise, che mutano i voltagabbana in volonterosi.

Pubblicità

Leggi anche: Piccola posta E ora Renzi faccia la mossa del somaro Adriano Sofri

Pubblicità

Pubblicità

Solo un infantilista puntiglio impedisce ai parlamentari di Italia viva di votare per il governo restandone dignitosamente fuori, salvando senz’altro la legislatura e svuotando di senso il mercato dei traslochi. Detto questo, a una politica benintesa, capace di cordialità oltre che di ragionevolezza, basterebbero le parole con le quali la senatrice Liliana Segre ha spiegato la decisione di venire a Roma a dare il suo voto, senza aspettare il vaccino. Davvero non sembrerebbe sufficiente, a Renzi e colleghe e colleghi, a motivare un loro gratuito voto di fiducia, l’onore e il piacere di votare come Liliana Segre? (E davvero non li turba, per oggi e per dopodomani, il pensiero di aver indotto Liliana Segre al suo viaggio romano “misto di senso del dovere e di indignazione civile”?)