Dopo Ultimo, gli Oasis a Roma. C’è una data

Il punto, però, non è soltanto musicale. Il ritorno degli Oasis è diventato, nelle città coinvolte dal tour, anche un caso economico. Barclays ha stimato per il tour britannico una spesa complessiva superiore al miliardo di sterline, calcolando una spesa media di circa 766 sterline per spettatore tra biglietti, viaggi, alberghi, cibo, merchandising e consumi collegati. Secondo una stima citata dall’Università di Salford, l’impatto complessivo del tour sull’economia britannica è stato vicino ai 940 milioni di sterline, con circa 545 milioni rimasti nelle comunità locali e una ricaduta media di circa 55 milioni per concerto. Le stime diffuse in Galles hanno attribuito alle due date di Cardiff un impatto di oltre 100 milioni di sterline, mentre per Manchester si è parlato di 277 milioni e per Edimburgo di 136,6 milioni. Per Roma, due date degli Oasis vorrebbero dire soprattutto una cosa: più domanda di alberghi, ristoranti, trasporti, servizi e consumi turistici in giorni già ad alta intensità. I grandi concerti non sostituiscono una politica industriale per la città, ma possono diventarne un pezzo: portano visitatori, spesa privata e attenzione internazionale. Dopo Ultimo, gli Oasis sarebbero un altro test concreto sulla capacità di Roma di trasformare un evento musicale in economia urbana.