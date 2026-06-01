Renzi: "La politica non metta becco sui rapper". Il dissing con Calenda su Kanye West

La notizia "detta così, fa già ridere di suo", ha ironizzato Renzi. "Ma il problema è che è una cosa seria, una notizia seria. Il prefetto di Reggio Emilia in nome dell'ordine pubblico vieta un concerto e questo accade anche perché ci sono state interrogazioni parlamentari di politici che anziché occuparsi di grandi questioni internazionali o del bilancio del paese si preoccupano di decidere chi può suonare, chi non può suonare, chi può cantare, chi non può cantare ".

Per Renzi la vicenda non sarebbe dovuta entrare nel dibattito in questo modo. "Ma non sarebbe meglio che i prefetti si occupassero di ordine pubblico davvero e stessero più attenti alle questioni della sicurezza, visto anche quello che sta accadendo anche in queste ore? Non sarebbe meglio se i parlamentari si preoccupassero di geopolitica, si preoccupassero di questioni economiche, di come abbassare le tasse? – si è chiesto l'ex presidente del Consiglio – Non sarebbe meglio che la politica non mettesse becco su chi deve suonare e chi deve cantare e lasciasse fare ai rapper i rapper? Se i prefetti e i parlamentari devono andare a bloccare i concerti allora questo è un segno che qualcosa in questo paese non funziona”, ha concluso.