È morta Ornella Vanoni

La cantante aveva 91 anni. La sua è stata una carriera di successi musicali che hanno unito gli anni Sessanta al nuovo millennio

Ornella Vanoni è morta a 91 anni, nella sua casa di Milano verso le 23 di venerdì 21 novembre 2025.

La cantante era nata a Milano il 22 settembre 1934 in una famiglia benestante. Nel 1953 si era iscritta all’Accademia di arte drammatica del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, dove si forma artisticamente. Ed è grazie al teatro che Vanoni aveva iniziato a farsi conoscere a Milano e in Lombardia, sia come attrice, ma soprattutto per le sue interpretazioni musicali. La sua voce era inconfondibile, il suo stile interpretativo unico. In più era bella e affascinante. Per questo Giorgio Sthreler punta su di lei, la vuole con sé a teatro e poi se ne innamora. Il loro amore è intenso, ma breve. E una volta terminato Ornella Vanoni si dedica sempre meno al teatro e sempre più alla canzone. Inizia cantando le canzoni della mala, pubblica due ep che ottengono un discreto successo.

Nel 1960 incontra Gino Paoli, i due si innamorano, ma il 6 giugno del 1960 Ornella Vanoni sposa l'mpresario teatrale Lucio Ardenzi. Una scelta che definirà "un errore" e che segnerà, in un modo o nell'altro la scelta di puntare tutto sulla carriera musicale. Nel 1961 incide Cercami che sarà il suo primo grande successo musicale. Un successo musicale che non si è mai interrotto sino a ieri.

Qui Gino Cervi aveva raccolto parte del meglio della produzione musicale di Ornella Vanoni

Leggi anche: Il divagante affetto per il mondo della dottoressa Ornella Vanoni Gino Cervi

Qui invece riproponiamo l'intervista di Giuseppe Fantasia a Ornella Vanoni