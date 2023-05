TVORCHI, il duo "dal cuore d'acciaio" che rappresenterà l'Ucraina all'Eurovision

Durante le settimane più buie dell’invasione russa, la Kalush Orchestra aveva conquistato il palco torinese dell’Eurovision 2022 con le strazianti note di Stefania, regalando la vittoria e un breve momento di gioia all’Ucraina. "Per favore salvate Mariupol, salvate l'Azovstal, ora!" era stato l’appello lanciato dal gruppo hip hop galiziano alla fine dell’esibizione. Nemmeno un mese era passato dalla fine dell’assedio all’acciaieria della città portuale ucraina durato 82 giorni, mentre la sorte dei combattenti fatti prigionieri da Mosca rimaneva oscura. Tradizionalmente, l’edizione successiva dell’Eurovision si svolge nel paese iridato. Per ovvi motivi, Kyiv ha dovuto cedere l’ospitalità della manifestazione a Liverpool. A rappresentare il paese martoriato dalla guerra nell’edizione britannica sarà il duo TVORCHI, formato da Andriy Hutsulyak (classe 1996) e Jeffery Kenny (1997). Il primo è nato in un selo dell’Ucraina occidentale, il secondo in Nigeria. Il loro incontro è un simbolo dell’integrazione e multiculturalità della nuova, dinamica, generazione ucraina. I due si sono incontrati mentre erano colleghi alla facoltà di Medicina all’Università di Ternopil’, piccolo centro dell’Ucraina dell’ovest più volte evocato dalla propaganda russa come uno degli epicentri del presunto banderismo intollerante ucraino.

