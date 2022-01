Francesco Bianconi in 10 brani (di altri)

“Build the modern chansonnier”. Così cantava un gruppo di giovani della provincia toscana nella coda ultima del loro disco d’esordio, intitolato “Sussidiario illustrato della giovinezza”. Ingenui e volenterosi finché si vuole, ma già fiduciosi sul proprio conto e sicuri del proprio compito. Durante i vent’anni successivi i tre hanno cambiato città, hanno fatto strada sopra e sotto i palchi col nome di Baustelle, pubblicato dischi e libri, infine hanno conquistato un posto di primo piano nel panorama alternativo italiano. Nulla da togliere e nulla d’aggiungere a quel manifesto: oggi come allora, il proposito rimane lo stesso, da mantenere tutti insieme oppure ciascuno per conto proprio. Inaugurato nell’ottobre 2020 con “Forever”, il percorso solista di Francesco Bianconi, si arricchisce di un nuovo capitolo: esce oggi per Bmg in digitale e su tutte le piattaforme di streaming “Francesco Bianconi accade”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE