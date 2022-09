Lo scandalo di volersi piacere sempre

Per gli Antichi (greci e romani) il legame tra bellezza e giustizia era fortissimo. La ricerca della bellezza in luoghi dove può sembrare impossibile trovarla è stata parte integrante del mio percorso di vita. Nel mio lavoro attuale, ultimo arrivato in questo mio viaggio pluridecennale compiuto nella storia dell’emancipazione del movimento per i diritti delle persone con disabilità, il Diritto alla Bellezza giunge ben ultimo. Prima c’era tutto un mondo di esigenze, primum vivere. Dal giorno in cui l’immagine delle differenze fisiche e psichiche si trasformano in possibilità di promozione di prodotti e contenuti, allora avviene la rivoluzione: Andrea Bocelli, Bebe Vio, sono i nomi più conosciuti. In quei luoghi e in quelle situazioni, a prima vista impossibili, che la Bellezza, cercata e scoperta, diventa scandalo: non un ostacolo, come recita l’etimologia della parola, bensì un modo differente di scoprire la realtà.

