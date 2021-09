L'utopia del Covid zero

Covid zero o Zero Covid: requiescant in pace. Dopo Singapore anche l’Australia ha seppellito l’idea di debellare completamente Covid-19, con la quale avevano sin qui affrontato la pandemia. I paesi asiatici e oceanici sono ossessionati dalle epidemie, in particolare le isole, perché le epidemie prodotte dai patogeni portati da esploratori e viaggiatori causavano paurose perdite tra gli abitanti e il bestiame prima di estinguersi naturalmente. Il rapido diffondersi della variante Delta ha fatto capire che Darwin è il convitato di pietra di questa pandemia, e che si dovrà procedere per equilibri provvisori e locali, usando i mezzi non farmacologici e vaccini, per prevenire infezione e malattia, cercando di mettere a punto incentivi (non sempre intelligenti) per motivare verso comportamenti razionali nella speranza che prima o poi esca fuori una cura.

