I consigli di lettura di Corrado Passera

Abbiamo chiesto a venti manager quali libri hanno portato con loro durante le vacanze natalizie o che consigliano ai nostri lettori (oppure ai loro colleghi). L’impressione è che in momenti di tranquillità la lettura non sia affatto sgradita e nemmeno completamente assorbita da saggi economico-finanziari. Romanzi e poesie non mancano. Eccoli.

Corrado Passera, ex ministro dello Sviluppo economico e già amministratore delegato di Intesa Sanpaolo.“La colonna di fuoco” di Ken Follett (Mondadori, 2017). “La realtà non è come ci appare. La struttura elementare delle cose” di Carlo Rovelli (Cortina Raffaello, 2014). Il fisico racconta come sia cambiata la nostra immagine del mondo durante i secoli e conduce ai confini del sapere attuale. “The Road to Character” di David Brooks (Thorndike Press Large Print Basic, 2015). Il giornalista americano accompagna il lettore attraverso i valori che si sono imposti e suggerisce quali recuperare anche se non più così “di moda”.