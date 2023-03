Trovarsi d'accordo con Luxuria. Meno, con la preside fiorentina

Al direttore - Ho letto ieri sul Corriere della Sera e martedì sul Giornale due bellissime interviste sull’utero in affitto. E in particolare ho letto questi virgolettati: “L’utero in affitto è una pratica abominevole perché sfruttare la condizione di povertà di una donna che solo per sopravvivere ti fa un figlio e te lo consegna, spesso senza regola, lo trovo orrendo. E' la mercificazione del corpo di una donna”. E poi: “E’ una pratica che avviene per soldi, per esigenze economiche. E non sono d’accordo con tutte quelle pratiche che sfruttano il corpo delle donne”. Poi guardo la persona intervistata e leggo il suo nome: Vladimir Luxuria. E ho pensato: davvero sono d’accordo con Vladimir Luxuria? Sì.

Lucia Antoni

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE