Conte rimandato a settembre sulla Carta Onu. I “compromessi” secondo Caracciolo

Al direttore - Ieri il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha messo a punto una relazione sui problemi relativi alla sicurezza energetica dell’Italia. Relazione molto interessante e per me condivisibile in molti punti. Con una lacuna molto grave soprattutto vista la fonte. Non è preso in considerazione in alcun modo il contributo che può venire dalle risorse nazionali di gas e petrolio. Eppure si dovrebbe partire proprio da lì prima di esaminare come migliorare le nostre importazioni.

Chicco Testa

