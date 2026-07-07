Reminder: con Trump non funziona ciò che è giusto, ma ciò che è virale

Al direttore - Novantamila e rotti per dodici. E non a Tor Vergata. Senza polemiche, senza pit, senza tweet presidenziali, si chiude l’epopea da record di Harry Styles a Londra con l’ultima delle dodici serate a Wembley prima della residency al Madison Square Garden da fine agosto a fine ottobre che manco un Moriconi nostrano. Colorata dal pride in centro e da fragole e panna poco più giù, Londra in venti giorni di composto delirio pre mid e post adolescenziale – di ragazzine incravattate col merch cento per cento unofficial rimediato a Camden dopo l’assalto delle prime date allo store di Southwark – ha subito una delle peggiori ondate di caldo della sua storia reagendo con l’incremento dei refill point e aumentando le corse in metropolitana, perché se Macron non suda, Burnham evidentemente sì – con buona pace dell’agiografo pezzato dei Pariolì. Sign of the Thames. E allora Shania Twain ad aprire per la gioia delle madri prima dell’aggiornamento automatico del registro di fischio per l’apparizione dell’ex directioner vestito da Harry Lambert, non proprio in canotta e pantaloncini piuttosto top cropped e pantaloncini. Un incredibile pezzo di acquario che diventa subito un incredibile pezzo di armadio – ventisette gennaio contro primo febbraio, in this world it’s just us. Mezza col sole ancora alto e mezza col buio illuminato da infiniti fuochi d’artificio, la litania pop frammentata da risposte a cartonati precedentemente misurati all’ingresso con modellino prestabilito in A3 si dipana in due ore di pianti ricordando i sopravvissuti e non ex compagni di band e interminabili ringraziamenti con tanto di sorella commossa sul palco a ricordarci quanto fiera. Due ore di corse su un palco lungo quanto Silverstone a coprire l’intero fu prato preferito dalla Nazionale dei Tre Leoni fino all’ultima cronometrata prima del tastierino di “As It was” arrivando in scivolata con tempismo perfetto al microfono rimasto speranzoso sul posto. Uscita in cinque minuti così come l’entrata, pellegrinaggio composto verso le più linee collegate al tempio di Bobby Moore e deflusso british. In altre periferie dell’impero è andata peggio.