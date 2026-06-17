Chissà se alla fine il campo largo uscirà dal campo letargo

Sapere che il campo largo ha intenzione di mettersi sotto per lavorare a un programma unitario è una buona notizia. Immaginare cosa si possa trovare nel programma del campo largo alla voce “Ucraina”, alla voce “giustizia”, alla voce “energia”, alla voce “difesa”, alla voce “crescita” mette qualche brivido. Le date sono segnate. Sarà interessante vedere se il campo largo uscirà dal campo letargo, dalla fase “non diciamo nulla ma proprio nulla per paura di dividerci”, e avrà la forza di spiegarci se è in grado, sui punti principali su cui si decide il futuro dell’Italia, di arginare la demagogia di governo e non di alimentarla. Suggerimento per una tappa del tour dell’armata SConBoFra: Kyiv. Che aspettate?

Al direttore - Ce li immaginiamo facilmente i tranvieri che si scambiano commenti volgari sulle immagini femminili rubate alle telecamere di sorveglianza: proprio quelle che dovrebbero proteggere le donne da violenze e molestie. Ce li immaginiamo perché fino a pochi anni fa figure così erano considerate quasi parte del paesaggio, materiale da commedia all’italiana. E’ un bene che oggi questa mancanza di rispetto venga giudicata con severità: significa che qualcosa è cambiato. Ma dovremmo porci una domanda scomoda. Se gli stessi commenti, rivolti però a corpi maschili, fossero arrivati dalla giovane che ha denunciato i tranvieri, ci saremmo indignati allo stesso modo? O li avremmo derubricati a bravata, magari a risposta liberatoria al maschilismo? La domanda serve a capire dove stia andando una certa liberazione sessuale usata come vendetta simbolica contro il patriarcato. Oggi il lessico sessuale volgare e spregiativo non è più solo maschile: viene praticato anche da ragazze e giovanissime, a parti rovesciate. Lo si vede in molta letteratura romance di successo, dove il corpo maschile viene descritto e valutato con la stessa ossessione un tempo riservata a quello femminile. L’eroe è soprattutto corpo, desiderio, prestazione. Il vecchio modello pornografico non viene superato: viene semplicemente ribaltato. Ma è davvero questo il traguardo della lotta al patriarcato? Pensiamo così di migliorare i rapporti tra uomini e donne? O stiamo solo sostituendo una volgarità con un’altra?