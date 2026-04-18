Rendere irreversibile l’anti trumpismo, l’altra Fiuggi per la destra

Rendere irreversibile l’anti trumpismo, a destra, non è solo una battaglia di civiltà: è una svolta strategica, culturale e necessaria per il presidente del Consiglio. Come si dice Fiuggi nel 2026?

Al direttore - L’equilibrio e la ponderazione delle posizioni del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani sono noti. A proposito delle candidature alla presidenza della Consob, nelle settimane scorse Tajani aveva mostrato contrarietà nei confronti di quella del sottosegretario al Mef Federico Freni non certo per ragioni di competenza, ma principalmente per una questione di immagine. Ora, però, si vocifera che i contrasti sarebbero stati appianati. Ciò, se così effettivamente è, può essere avvenuto per un legittimo ripensamento o perché si sia profilato un bilanciamento nello scacchiere delle nomine. Qualcuno addita l’imminente ingresso nel governo di Paolo Barelli che si è dimesso da capogruppo di Forza Italia. Difficile dire che si tratti di un “do ut des”. Ma se così fosse anche questa vicenda “desinit in piscem”.