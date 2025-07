Thatcher e la via del socialismo newyorchese

La nomina democratica di Mamdani a New York e la lezione della Iron Lady. L'analisi di Gerard Baker sul Wall Street Journal

Nella sua campagna di successo per la nomina democratica a sindaco di New York, Zohran Mamdani amava citare Ed Koch, il pittoresco politico che ricoprì l’incarico negli anni ‘70 e ‘80. ‘Se siete d’accordo con me su nove punti su dodici, votate per me’, ha detto Mamdani, incarnando l’autoproclamata eccentricità di Koch. ‘Dodici su dodici? Consultate il vostro psichiatra’”. Così scrive Gerard Baker sul Wall Street Journal. “Oltre a sottolineare che Koch, figlio di ebrei dell’Europa orientale, è un’improbabile fonte d’ispirazione per l’immigrato anti-israeliano diventato ‘afroamericano’ e ora favorito come suo successore, potremmo anche discutere sui numeri. Alcuni di noi possono essere perdonati se pensano che trovarsi d’accordo con solo due o tre elementi del dodecalogo radicale di Mamdani dovrebbe essere sufficiente per innescare una valutazione psichiatrica: dottore, continuo ad avere queste idee sui supermercati gestiti dalle città e sulla globalizzazione dell’Intifada. Può aiutarmi? Ma mentre potremmo deridere il radicalismo di Mamdani e dei suoi compagni socialisti in ascesa nel Partito democratico, vedo nel fascino dell’uomo, nella sua evidente popolarità soprattutto tra una certa tipologia di giovani elettori, ulteriori segnali della continua rottura della politica americana. Di fronte al successo elettorale di un radicale cambiamento da parte dei loro avversari, i partiti hanno due scelte. Possono adattarsi alla nuova realtà elettorale, riconoscere che la controparte ha colto nuove verità che conquistano la maggioranza popolare e accettare che la finestra di Overton si sia spostata. I democratici sembrano inclini a questo tipo di accomodamento. In alternativa, possono rifiutare la rivoluzione, rifiutarsi di riconciliarsi con il nuovo ordine e riporre la propria fiducia nella fisica della terza legge del moto di Newton per produrre una reazione uguale e contraria. La tentazione per gli oppositori di Trump potrebbe essere quella di raddoppiare la resistenza e tentare la fortuna con il facile fascino di idee radicali. Margaret Thatcher diceva che il problema del socialismo è che alla fine si esauriscono i soldi degli altri. I supermercati gestiti dalle città ti sembrano folli? Che ne dici di accumulare deficit sempre più grandi, al punto da finire per spendere più per gli interessi sul debito che per la difesa nazionale, e in quantità sempre maggiori ogni anno per il prossimo decennio? Il problema con la legislazione su cose impossibili è che legittima ogni sorta di cose impossibili. Mamdani e i suoi amici socialisti stanno attingendo allo stesso tipo di malcontento popolare che ha guidato il successo di Trump: un costo della vita fuori dalla portata di un numero crescente di elettori, un aumento delle disuguaglianze tra le generazioni e geografia, un crescente senso di insicurezza in un’epoca di isolamento digitale, rapidi cambiamenti tecnologici, crollo della fiducia e dipendenza da media sempre più autoselezionati. Queste pressioni stanno aumentando anche in un’economia in continua crescita. Se dovesse verificarsi una probabile recessione, quanto più allettante suonerà il canto delle sirene del socialismo?”.

(Traduzione di Giulio Meotti)