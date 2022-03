Putin non è certo un genio

"L’invasione russa dell’Ucraina è la conseguenza di due enormi errori strategici”. Così inizia l’intervista di Tunku Varadarajan del Wall Street Journal a Robert Service, professore emerito al St. Antony’s College dell’Università di Oxford e tra i massimi esperti di Russia. “Il primo errore si è verificato lo scorso 10 novembre, quando gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno firmato il Charter on Strategic Partnership, un’intesa che affermava il sostegno americano a un’eventuale adesione dell’Ucraina nella Nato. Il patto ha reso più probabile l’ingresso dell’Ucraina nell’alleanza prima o poi, una prospettiva intollerabile per Vladimir Putin. E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso”, dice Service. In seguito, la Russia ha iniziato a preparare la cosiddetta “operazione militare speciale”, ovvero l’invasione dell’Ucraina.

