Cosa vedono gli investitori in SpaceX

SpaceX vuole abbassare il costo di accesso allo spazio, riempirlo di satelliti, vendere connettività sulla Terra, servizi ai governi e capacità strategiche per la difesa. E ora prova a inserire in questa architettura anche l’intelligenza artificiale. Il paradosso è questo: più SpaceX sembra rischiosa, più per una parte del mercato appare insostituibile. Negli ultimi giorni il titolo ha mostrato forte volatilità dopo l’Ipo del 12 giugno: Reuters ha raccontato una corsa iniziale fortissima, seguita da una caduta pesante, con il titolo arrivato a perdere circa il 35 per cento dai massimi prima del rimbalzo. C’è un modo semplice per capire perché, nonostante le difficoltà degli ultimi giorni, gli investitori continuino a scommettere su SpaceX : bisogna smettere di guardarla come una società di razzi e cominciare a guardarla come una società di infrastrutture. Il razzo è il pezzo più spettacolare, ma il cuore della scommessa è un altro:. Il paradosso è questo: più SpaceX sembra rischiosa, più per una parte del mercato appare insostituibile. Negli ultimi giorni il titolo ha mostrato forte volatilità dopo l’Ipo del 12 giugno: Reuters ha raccontato una corsa iniziale fortissima, seguita da una caduta pesante, con il titolo arrivato a perdere circa il 35 per cento dai massimi prima del rimbalzo.

Il primo motore della scommessa si chiama Starlink. Gli investitori vedono nella rete satellitare non solo internet, ma una piattaforma globale proprietaria. SpaceX ha dichiarato ricavi per 18,67 miliardi di dollari nel 2025; Starlink pesa circa il 60 per cento delle vendite e conta milioni di utenti. Il punto che piace al mercato è che i razzi sono ciclici, mentre Starlink assomiglia a un business ricorrente: abbonamenti, scala, margini potenziali e possibilità di espansione nei mercati dove la connettività terrestre è debole. Il secondo motore è il dominio nei lanci. SpaceX ha cambiato l’economia dello spazio grazie al riuso dei razzi. Falcon 9 è diventato una macchina industriale: meno missioni irripetibili, più frequenza; meno artigianato, più logistica. La promessa agli investitori è semplice: se lo spazio diventa un mercato di massa, SpaceX è già il soggetto che sa fare più viaggi, a costi più bassi e con maggiore integrazione verticale.

Il terzo motore è Starship, insieme la più grande promessa e il più grande problema. Oggi è ancora un progetto fatto di test, investimenti enormi, fallimenti e incertezze tecniche. Ma per chi scommette su SpaceX è la chiave del futuro. Se funzionerà, cambierà la scala: permetterà di mettere in orbita carichi enormi, espandere Starlink, servire clienti militari e costruire infrastrutture nello spazio. Il quarto motore è la difesa. Dopo l’Ucraina e il ritorno della guerra ad alta intensità, lo spazio è diventato una componente della sicurezza nazionale. Satelliti, comunicazioni e resilienza delle reti sono asset strategici. SpaceX non vende solo prodotti ai consumatori: vende capacità agli Stati. In un mondo in cui Stati Uniti, Cina e Russia competono anche nelle orbite basse, questo valore pesa moltissimo. Il quinto motore è l’AI, ma qui iniziano i problemi. SpaceX ha lanciato una grande emissione obbligazionaria legata anche allo sviluppo di iniziative nell’intelligenza artificiale e al rifinanziamento del debito. Il messaggio è doppio: il mercato continua a fidarsi, ma la fame di capitale è enorme. Quando una società valutata come un colosso tecnologico deve raccogliere decine di miliardi, gli investitori capiscono che la storia del futuro richiede un presente costosissimo.

Le difficoltà recenti nascono proprio da qui. SpaceX piace perché incarna una promessa gigantesca, ma viene punita quando il mercato si chiede quanto costerà trasformarla in utili. Pesano la correzione dei titoli tecnologici, i dubbi sulla bolla dell’AI, i tassi, il debito e una valutazione elevata. La domanda giusta però non è: perché SpaceX scende? E’: perché continua ad attirare capitali? La risposta è che SpaceX offre qualcosa di raro: una storia di crescita con vantaggi competitivi già visibili. Molte aziende dell’AI vendono il futuro senza avere ancora un fossato chiaro. SpaceX invece ha razzi, satelliti, basi di lancio, contratti, utenti paganti e relazioni con i governi.

Il sesto motore è Elon Musk. Per alcuni è il più grande asset, per altri il rischio maggiore. Gli investitori comprano anche il cosiddetto premio-Musk: la convinzione che un mercato considerato impossibile possa essere forzato e dominato. Ma quel premio funziona in entrambe le direzioni. Quando il mercato crede alla visione, la valutazione corre. Quando teme distrazioni, governance concentrata o promesse troppo grandi, Musk diventa un moltiplicatore di rischio.